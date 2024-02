AperiOpera a Trevignano Romano

Trevignano Romano, 17 febbraio 2024 - ArtsCom, con il patrocinio del Comune di Trevignano Romano e in collaborazione con il “Bar Ermete dal 1931”, è lieta di annunciare il ritorno tanto atteso di AperiOpera® presso la Sala Consiliare del Comune di Trevignano Romano.



AperiOpera® è un'innovativa proposta di intrattenimento ideata per promuovere la consapevolezza e l'interesse verso il patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico dell'Italia attraverso l'Opera lirica. Un'occasione unica per coinvolgere un pubblico selezionato e offrire un'esperienza multisensoriale in cui musica, cibo e vino si uniscono per creare un evento indimenticabile.



AperiOpera® si propone di farci riscoprire il vero gusto dell'Opera lirica non attraverso esibizioni musicali, ma grazie a racconti avvincenti sulla trama, la vita del compositore, aneddoti e segreti nascosti.

Un viaggio appassionante che si integra con sapori tipici del territorio, offrendo un'esperienza completa.



Il primo appuntamento della stagione 2024 sarà dedicato all'opera "Aida" di Giuseppe Verdi e sarà presentato dall'Amministratore Delegato di ArtsCom ed ex tenore, Marco Frusoni.



Dettagli dell'Evento:



Data: 17 febbraio 2024

Orario: dalle 17.00 alle 19:00

Luogo: Sala Consiliare del Comune - P. zza Vittorio Emanuele III 1, Trevignano Romano



Biglietti acquistabili su www.culturatela.com o in loco salvo esaurimento posti.



I prossimi appuntamenti in programma sono:



sabato 23 marzo: Cavalleria Rusticana di P. Mascagni

sabato 27 aprile: Turandot di G. Puccini

sabato 25 maggio: Rigoletto di G. Verdi