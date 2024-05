AperiOpera Rigoletto a Trevignano Romano

AperiOpera® è una forma d’intrattenimento innovativa, progettata da ArtsCom, con un obiettivo preciso: intrattenere educando e suscitando interesse per il patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico dell’Italia.



L’evento è strutturato in una prima parte (circa 75 min) in cui uno storyteller, esperto di lirica, guida il pubblico in un viaggio culturale alla scoperta dell’Opera scelta per la singola serata, raccontando chi ne è il compositore, il librettista, il contesto storico, i personaggi, gli aneddoti e, ovviamente, la trama anche attraverso la proiezione di slide e contenuti audio/video. Al termine della prima parte seguirà una degustazione di cibi e vini locali per collegare quanto appena vissuto con le specialità della cultura enogastronomica del nostro territorio ed esaltarne le qualità uniche.



Nome dell'Evento: AperiOpera® Rigoletto

Data e ora: sabato 25 maggio 2024 dalle ore 17.00

Location: Sala consiliare del Comune di Trevignano Romano



Gallery



Biglietti acquistabili su https://culturatela.com/it/detail/65c4b4219639728fcf3da5c4