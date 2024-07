AperiOpera La Bohème al Molo dei Pescatori di Trevignano Romano

ArtsCom, in collaborazione con il Comune di Trevignano Romano, è lieta di invitarti al prossimo appuntamento AperiOpera®. Una forma d’intrattenimento innovativa con un obiettivo preciso: intrattenere educando e suscitando interesse per il patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico dell’Italia.

È un modo innovativo e coinvolgente di raccontare l’Opera lirica, patrimonio indiscusso del nostro Paese, riconciliando il pubblico con questa straordinaria forma d’arte.

Il Format è suddiviso in due fasi:



Esplora (durata ca. 75 minuti): un viaggio multisensoriale all’interno dell’Opera selezionata per la serata, guidati da un esperto narratore che ne racconterà la trama e i personaggi, la storia del compositore, del librettista, del contesto storico e molto altro, scoprendo anche aneddoti affascinanti e curiosità.



Gusta: un aperitivo esclusivo con una selezione delle migliori specialità del nostro territorio, alla scoperta dei sapori autentici dell’Italia gustando prodotti enogastronomici a Km 0 in un’atmosfera conviviale. Si ringrazia per l’aperitivo “Bar Ermete” per la sua preziosa collaborazione.



Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitare a contattarci al numero 06 9293 6963 o scrivi a info@aperiopera.com.