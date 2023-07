Antonio Giuliani a Ostia Antica Festival 2023

Antonio Giuliani torna alle origini con uno spettacolo comico e garantito. "MayDay...Summer" è lo show protagonista il 29 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica.

Ricominciando da dove si era fermato: sul palco con il pubblico in platea, in teatro! Giuliani dice di essere emozionato, come quando debuttò per la prima volta in un piccolo pub della periferia romana: "Questo nuovo testo è un percorso quotidiano sulle nevrosi, i comportamenti individuali, che spesso ci portano a caratterizzare in maniera negativa la nostra vita di tutti i giorni, siamo perennemente in conflitto con tutto e tutti, pensiamo sempre che ci sia qualche secondo fine, anche analizzando una semplice azione, un saluto, una telefonata non ricevuta, diventiamo amici per interesse, spontanei per convenienza, ridiamo per come sono gli altri e mai per come siamo noi stessi".

“Mayday” è uno spettacolo che porta in scena quella leggerezza in grado di portare un equilibrio tra comicità non volgare e mai sopra le righe, e qualche riflessione, dove la risata è terapeutica, perché un sorriso non ha mai ucciso nessuno anzi ha salvato l’uomo dalla monotonia.