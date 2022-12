Antonio Giuliani, Capodanno al Teatro Parioli

Per il Capodanno 2023 il Teatro Parioli ospiterà - il 31 dicembre - Antonio Giuliani con il suo SHOW.

Dopo essere stato protagonista sui palcoscenici più rappresentativi del panorama teatrale, Antonio Giuliani, per festeggiare il Capodanno, torna al suo vecchio amore, al monologo puro dai ritmi incalzanti, un One Man Show durante il quale il comico romano ripercorrerà le tappe fondamentali di una carriera vasta e straordinaria. Anni fatti di incontri, cambiamenti e amori che hanno cambiato gli usi e i costumi della società italiana e della Città Eterna.

Sarà questo un appuntamento per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in allegria, assistendo ad uno spettacolo sferzante e divertente che terrà lo spettatore incollato alla sedia per ben due ore.

Una serata ricca che comincia alle 21 con un light buffet per poi proseguire con lo spettacolo aspettando la mezzanotte per brindare insieme al nuovo anno.