Antonio Fresa in L’arte della Felicità "6 emozioni per pianoforte"

Arriva a Roma L’arte della Felicita? "6 emozioni per pianoforte", il nuovo spettacolo del pianista, compositore e direttore d’orchestra Antonio Fresa, autore della colonna sonora originale del film in animazione diretto da Alessandro Rak e dell’omonima docuserie andata in onda su Rai 3, L’arte della Felicita?.



Appuntamento venerdi? 15 marzo alle ore 21 presso il Teatro Studio dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” per uno spettacolo di musica, filosofia, antropologia e immagini.



Amore, Rabbia, Orgoglio, Felicita?, Paura e Tristezza sono riportati nel concerto come spazi sonori, in cui ricostruire le connessioni della nostra educazione emotiva.

Si parte cosi? per un viaggio dentro l'animo umano, per esplorare gli stati fondanti della nostra esistenza, delle nostre scelte e della nostra visione del mondo. Lo spettacolo vede un pianoforte al centro del palco, immagini e didascalie che riportano alle citazioni di grandi menti, scelte in ambito letterario, filosofico, sociologico e cinematografico.



Una vera e propria immersione emotiva, musicale e filosofica che mette in relazione la complessita? dell’animo umano con la semplicita? ed immediatezza delle nostre emozioni.



Antonio Fresa attraverso note, accordi, aneddoti e citazioni ci svelera? la genesi e il pensiero che ha accompagnato la lettura delle sei emozioni, cosi? da portarle sul palco e consegnarle al pubblico, con l’intento di riconnetterci a cio? che di piu? profondo e puro custodiamo fin da bambini.



«Ho scelto di fare un concertalk per portare agli spettatori un format che preveda musica e parole, una sorta di colonna sonora intervallata da una serie di riflessioni sulle 6 emozioni di base della psiche umana – dice Fresa. Quello delle emozioni e? un territorio in cui spesso ognuno di noi scopre un vuoto, un disagio e una distanza apparentemente incolmabile. Ed in questo territorio la musica riesce sempre a portarci per mano, nelle parti del nostro io piu? profondo, semplicemente creando un universo sonoro su cui poggiare le nostre emozioni. Gli spettatori assisteranno alla creazione estemporanea di una vera e propria colonna sonora che accompagnera? immagini, citazioni, animazioni e suggestioni cinematografiche».











ANTONIO FRESA BIO



Pianista, Compositore e Direttore d'Orchestra



Docente di “Composizione musicale applicata alle immagini” presso i Conservatori di Avellino e di Vibo Valentia.



Compositore di oltre 20 colonne sonore tra cui: "Zeffirelli - conformista ribelle” (2022 festival di Cannes, Rai3) - di Anselma Dell'Olio, “I cacciatori del cielo” di Mario Vitale con Beppe Fiorello (2023 Rai 1 prima serata), “La scelta di Maria” con Sonia Bergamasco e "Arnoldo Mondadori" con Michele Placido di F. Micciche? (2021/22 Rai 1 prima serata), “4 giorni per la liberta? “ di Massimo Ferrari (2023 Rai 3 prima serata), “Reliving at Pompeii” - celebrazione dei 50 anni a Pompei dei Pink Floyd (2021 itsart) di L. Mazzieri, “Come Prima” (2021 Festival del cinema di Roma) di T. Weber, i lungometraggi in animazione “Gatta Cenerentola” (2018 Rai 3) e “L’arte della felicita?” (2014 Rai 3) di A. Rak, “La Parrucchiera” (2017 Sky, Rai 3) di S. Incerti, "Non e? giusto" (2011 Festival del cinema di Locarno) di A. De Lillo, "El campo" (2011 Festival del cinema di Venezia) di H. Belon, " Cor' & sang' " di L. Fiorentino, “Fellini degli Spiriti” (2020 Rai 3) di A. Dell’Olio, “Terra Bruciata” (2018 History Channell) di L. Gianfrancesco. Ha composto la colonna sonora di “L'arte della Felicita?”, docuserie prodotta da Rai 3 in cui si esplorano le 6 emozioni di base della psiche umana.



Musicista per l’Arte, rappresenta il patrimonio culturale e artistico italiano attraverso numerose opere. Ha composto le musiche originali dell’audioguida del Parco Archeologico di Pompei, che da oltre 20 anni accompagnano i turisti durante la visita. Per la Fondazione Cini ha composto i brani per il padiglione della Santa Sede alla Biennale di Architettura 2018, le Vatican Chapels, divenuto poi permanente.



Con Magister Art e il Ministero degli Esteri, compone le musiche originali per la mostra internazionale itinerante per celebrare i 500 anni dalla nascita di Raffaello.

Nel 2021, in occasione dell’ apertura al pubblico del celebre Labirinto Borges a Venezia, dirige l’Orchestra del Teatro La Fenice che esegue la sua composizione Walking the Labyrinth per bandoneon e orchestra, registrata come colonna sonora che accompagna i visitatori alla visita del labirinto.



Nel 2022 la Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro gli commissiona la composizione dei brani originali che accompagnano la visita al Tesoro, con la voce narrante di T oni Servillo, e la partecipazione di Eugenio Bennato, Raiz, Pietra Montecorvino e il Sanitansamble.



Nel 2023 dirige e compone le musiche originali per la nuova audioguida del Pantheon con l’Orchestra del Teatro La Fenice.

Riceve il premio Internazionale Cinearti Chioma di Berenice 2018

Riceve la nomination come:

miglior musicista ai David di Donatello 2018

miglior musicista ai Nastri D’Argento 2018

Ha diretto l’orchestra al Festival di Sanremo 2018 per Ornella Vanoni con il brano “Imparare ad amarsi” di cui e? co-autore.



Ha collaborato come pianista e arrangiatore con i piu? raffinati cantautori del panorama nazionale tra cui Bungaro, Nino Buonocore e Joe Barbieri.