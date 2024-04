Antonello Sorrentino Quartet in concerto al Charity Café

Venerdì 12 aprile sul palco del Charity Café di scena Antonello Sorrentino Quartet. La band con la sua passione per l'improvvisazione e la creatività ha unito le energie per creare un'esperienza musicale fresca e avvincente. La musica si presenta come un mix vibrante di tradizione e innovazione, guidata dalla maestria degli strumentisti che compongono questo quartetto. Con note che danzano nell'aria e ritmi che catturano l'anima, il pubblico si immerge nella freschezza e nell'entusiasmo di questo mondo sonoro unico.



Line-up

Antonello Sorrentino: tromba

Andrea Saffirio: piano

Giulio Scianatico: contrabbasso

Cesera Mangiacavallo: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione