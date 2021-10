Antonello Costa dal 19 ottobre al teatro Olimpico

Dal 19 al 24 Ottobre Antonello Costa e la sua compagnia tornano al Teatro Olimpico con il nuovo spettacolo “Gran Casinò Olimpico”, un varietà che inscena stravaganti peripezie per divertire il pubblico.

Dopo lo sbalorditivo successo di “Ridi Con Me”, stavolta il comico siciliano si presenta sul palcoscenico con la soubrette Annalisa Costa, la sua spalla esilarante Gianpiero Perone e il “maestro” Giorgio De Bortoli per conquistare il pubblico attraverso gag, canzoni, sketch, monologhi e balli. Il tutto arricchito da scenografie incredibili e un formidabile corpo di ballo. Il Gran Casinò è in crisi a causa delle poche presenze in sala che ne minacciano la chiusura. Tuttavia il direttore (Giampiero Perone) insieme alla sua assistente (Annalisa Costa), decisi a sollevare la drammatica situazione, contattano un comico che organizza spettacoli con lo scopo di attirare nuovi spettatori. Riuscirà quest'ultimo a salvare il Casinò?

Lo spettacolo è un varietà comico moderno nel quale Costa crea, inventa e miscela diversi linguaggi scenici facendo convivere insieme la storia, la tradizione e la contemporaneità in un unico canovaccio. Esso è composto da 14 numeri caratterizzati da scene e canzoni già note al pubblico, come il nuovo sketch de “L'appuntamento al parco”, il ballo del tip tap che si consuma sulle note di “Tre numeri al lotto” del Grande Renato Carosone, e ancora da interpretazioni che passano da personaggi del calibro di Elvis Presley a James Brown e da John Travolta a Michael Jackson. Insomma, i presupposti per divertire il pubblico ci sono tutti e non è da meno la firma stessa dell'autore che rappresenta uno degli artisti più originali e di talento del panorama comico italiano.

“Io scherzo sempre, sono serio solo quando faccio ridere” Antonello Costa. Per info e prenotazioni visitare il sito www.teatroolimpico.it





