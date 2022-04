Antonello Costa festeggia 35 anni di carriera al Teatro Anfitrione

Dal 21 Aprile all' 8 Maggio 2022 Antonello Costa salirà sul palco del Teatro Anfitrione con il suo nuovo spettacolo “Costa Soul (l'artista e la sua anima)”.



Antonello Costa torna in scena per festeggiare i suoi 35 anni di carriera, con un nuovo varietà moderno, uno spettacolo sincero, intimo e biografico.

Per questo nuovo spettacolo Costa sceglie di salire sul palco del Teatro Anfitrione proprio perché questo teatro rappresenta simbolicamente il suo ritorno alle origini; nel 2004 infatti portò in scena lì “Vieni avanti provino”, uno dei suoi primissimi spettacoli di varietà.

Stavolta, invece, decide di fare ritorno sempre nello stesso posto accogliendo il pubblico in una nuova veste: completamente solo, senza attori e ballerine al suo fianco, mettendo a nudo non soltanto la sua anima d'artista ma anche il suo “io” più privato, quello vissuto al di fuori del palcoscenico.



È così che uno dei più grandi esponenti del varietà italiano vuole rappresentare la voglia di ripartire e di tornare a mettere comoda l'anima nella vita e nei teatri.

Antonello Costa con il suo grande talento in grado di creare, inventare e miscelare differenti linguaggi scenici, porta in scena, in questa nuova avventura, alcuni vecchi numeri della sua trentennale carriera segnata da tappe fondamentali: il momento dell'arrivo a Roma e il suo primo provino, la creazione del personaggio Sergio sino ad arrivare alla nascita della sua prima macchietta.



Un mix di vecchi e nuovi numeri: il karacose 2022 (esibizioni di pochi minuti in cui Antonello dà sfogo alla sua creatività sulle note di brani musicali di un tempo), il giro d'Italia e il kitmancula covid edition.



Con grande ironia e senso di autocritica Antonello parlerà anche di Roma, della famiglia Costa, dei villaggi turistici, dei suoi incontri e della vecchiaia. Un' esibizione variegata che tenterà di saziare la curiosità e la voglia di ridere del pubblico, che a sua volta dovrà cercare di recuperare quel regalo che ognuno di noi può fare a sé stesso: lasciarsi andare alla magia del teatro che mai ci tradisce.



Ma non finisce qui. Dal 10 al 15 Maggio 2022, dopo le tre settimane in cui andrà in scena lo spettacolo “Costa Soul (l'artista e la sua anima)”, Antonello salirà nuovamente sul palco del Teatro Anfitrione con “Laiv da vivo”, dove si esibirà per la prima volta in un vero e proprio concerto acustico, cantando le canzoni del suo ultimo disco “Ridi con me”, magistralmente accompagnato dai musicisti Carlo Montuoro, Luigi Montagna, Roberto Zamporlini, Diego Calcagno e Mattia Albanese e i brani più belli del suo repertorio.



Per info e prenotazioni inviare un messaggio su whatsApp al numero 338.8352217.