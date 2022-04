Antonella Vitale presenta "Segni invisibili"

Sabato 23 aprile, presso il Teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica, alle 21, si terrà il concerto di Antonella Vitale.

Giunta al suo ottavo album senza considerare le collaborazioni come vocalist, presenta il suo ultimo lavoro “Segni invisibili” con brani originali da lei composti. Un disco crossover che sintetizza il percorso musicale di una vita iniziando dal jazz per mescolare?canzone d’autore, il soul e tanti altri linguaggi musicali. Un inno alla libertà di comporre, libertà di seguire il proprio gusto musicale, senza regole ben precise, superando le etichette e aprendo la strada ad una contaminazione elegante.

In prima parte l’open act del B.I.T., duo formato da Manuela Pasqui e Danielle Di Majo che portano sul palco il loro primo album insieme, “Come again”, un dialogo particolare tra piano e sax con brani sia originali che provenienti dalla tradizione classica. Una sinergia unica, il fraseggio di ispirazione shorteriana e la propulsione del suono del sax hanno profuso energia e dinamismo al duo, sempre alla ricerca di lirismo, di senso.