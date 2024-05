Antonella Vitale all'Alexanderplatz

Giovedì 9 maggio, Antonella Vitale, affermata vocalist sulla scena del jazz italiano da oltre 25 anni, torna sul palco dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, per rendere omaggio a Nancy Wilson, una delle grandi leggende del jazz mondiale, la cui carriera ha avuto inizio alla fine degli anni '50 fino al 2011, anno in cui abbandonò le scene per motivi di salute.

Considerata una delle voci americane più eleganti e sensuali ha registrato oltre 70 album la maggior parte pubblicati con la prestigiosa Capitol Records, vincendo tre grammy Awards e classificandosi più volte al primo posto della Billboard hot 100. Il repertorio della Wilson ha spaziato dal jazz, Pop, blues abbattendo ogni pregiudizio di stile diventando un ponte tra passato e futuro per numerosi artisti contemporanei ispirati dalla sua magistrale vocalità.

Amava definirsi una “narratrice di storie” o meglio ancora una “stilista di canzoni” Antonella Vitale insieme a Vittorio Solimene al pianoforte, Stefano Nunzi al contrabbasso, Andrea Nunzi alla batteria, Guest Giancarlo Maurino al sax, ripercorrerà alcuni momenti della carriera di Nancy Wilson, attraverso i suoi più grandi successi come Guess who I saw today, Never will I marry e altri, che l'hanno resa una vera “Diva” del jazz americano e mondiale.