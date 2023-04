Antonella Aprea "Just 4 Fun" in concerto al Charity Café

Venerdì 14 aprile presso il Charity Café di Via Panisperna sarà di scena Antonella Apre Just 4 Fun, formazione completata da Lewis Saccocci al piano, Enrico Bracco alla chitarra e Stefano Nunzi al contrabbasso. In questo concerto Alcuni dei grandi classici della tradizione jazz verranno interpretati da Antonella Aprea, con quella vitalità necessaria a farne affiorare il senso profondo e il grande valore artistico, ma anche il lato ironico e spiritoso, grazie alla forza comunicativa dei brani e alle capacità artistica e alla sensibilità degli esecutori.



Line-up

Antonella Aprea, Voce

Lewis Saccocci, Piano

Enrico Bracco, Chitarra

Stefano Nunzi, Contrabbasso



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione