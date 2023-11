Antico/presente: le poetesse dialogano attraverso i secoli

A colpi di versi, la poesia "antica" chiede alla scrittura "moderna" di interrogarsi, in un dialogo immaginario, sull'Amore: l'Amore per la Natura, per l'Altro, per Sé Stessi. Teresa D'Avila dialoga con Chandra Livia Candiani, Ildegarda di Bingen si confronta con Antonia Pozzi, Eleonora D'Aquitania lancia il guanto a Patrizia Valduga. Un coro di voci in uno scenario suggestivo: il Tempio di Minerva Medica, nel cuore di Roma.

L'evento fa parte del palinsesto ricchissimo del "Festival La Poesia Lingua viva", ideato dalla Soprintendenza Speciale di Roma e curato da Daniela Porro, Alessio De Cristofaro, Paola Caramadre, Sandra Giuliani ed Enzo Eric Toccaceli. Festival che ha il suo epicentro al Drugstore Museum di via Portuense ma che si diffonde nella città in diverse aree archeologiche scelte come luoghi inediti per abitare la poesia.

"Poesia come strumento di conoscenza, di relazione, di costruzione e cura delle identità, come lingua viva, pulsante, come aria e respiro dei cittadini e delle società.