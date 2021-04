L'Antica Roma a Testaccio: Caccia Fotografica Guidata per Ragazzi 10/14 anni nel Rione.



Roma Antica tutta da scoprire.

Quanti navigatori, mercanti e viaggiatori sono passati per Testaccio? Lo scopriranno i ragazzi attraverso un'esclusiva caccia fotografica guidata tra Monte dei Cocci, il mattatoio, l'area archeologica del porto, i magazzini delle merci e tanti altri luoghi da esplorare, per scoprire quanta Antica Roma si possa ancora oggi scoprire tra le strade e le piazze in giro per il rione.

Il progetto Cicero Over 10 è destinato ai preadolescenti e adolescenti dai dieci ai quattordici anni e mira allo sviluppo delle capacità di osservazione e organizzative dei ragazzi.

I partecipanti saranno guidati nell'attività, ma avranno anche una grande libertà di azione per promuovere la loro indipendenza e la collaborazione con gli altri, così come la partecipazione dei genitori/adulti accompagnatori sarà più o meno presente, in base all'indole dei ragazzi. Il tour sarà mirato all'attività proposta, per cui il percorso sarà selezionato per non disperdere inutilmente le energie dei ragazzi. Tutti i temi affrontati e le modalità di linguaggio saranno adeguati alla loro fascia di età.

Dove:

Rione Testaccio, Roma

Quando:

Sabato 10 Aprile 2021 dalle 16:30 alle 18:00 circa

Costo dell'Evento:

Caccia Fotografica Guidata:

10 € a partecipante (sia adulto che ragazzo/a)

Massimo 2 adulti per nucleo familiare (deve comunque partecipare almeno 1 adulto responsabile)

+ 2 € a partecipante (sia adulto che ragazzo/a) per affitto radio/auricolari per ascolto della guida dal vivo.



Numero adesioni:

Minimo 5, massimo 16 ragazzi anche in base al rapporto numerico tra ragazzi e adulti



Organizzatore:

Cicero in Rome Associazione Culturale



Guida Ufficiale Autorizzata:

Dott. Luca Canali



Come partecipare:

- CONSIGLIATO (canale preferenziale per la prenotazione) Compilando il Modulo Online al link https://goo.gl/forms/rwpgdFethem7ERao2 scrivendo la parola chiave TESTACCIO RAGAZZI alla voce nome evento.



- OPPURE inviando una email a simoscad@gmail.com specificando il titolo dell'attività che si vuole svolgere, il numero ed i nominativi dei partecipanti, età dei minorenni, un numero di cellulare e un cognome di riferimento della famiglia.



