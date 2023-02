Anteprima "Libri Come" con Vera Politkovskaja

Vera Politkovskaja sarà, insieme a Sara Giudice, l’ospite dell’anteprima Libri come il 20 febbraio alle ore 18.30 nella Sala Ospiti dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Modera l’incontro Marino Sinibaldi.

Il 7 ottobre 2006, quando Anna Politkovskaja è stata uccisa nella sua casa nel centro di Mosca e il suo volto è diventato il simbolo della libertà d’espressione, sua figlia Vera aveva ventisei anni e da quel giorno si è battuta insieme al fratello Il’ja per avere giustizia. Ha vissuto sulla sua pelle tutte le lentezze e le ambiguità della macchina della giustizia russa, le informazioni contraddittorie, le ipotesi più assurde.

“Mia madre è sempre stata una persona scomoda, non solo per le autorità russe, ma anche per la gente comune. Scriveva la verità, nuda e cruda, su soldati, banditi e civili finiti nel tritacarne della guerra. Parlava di dolore, sangue, morte, corpi smembrati e destini infranti.” Giornalista di “Novaja Gazeta”, uno dei principali quotidiani dell’opposizione russa, Anna Politkovskaja ha raccontato fino alla sua morte la seconda guerra in Cecenia, la corruzione, i delitti e le omertà della Russia di Putin.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il cognome Politkovskaja è tornato a essere oggetto di minacce di morte al punto che Vera si è dovuta trasferire in una località segreta con la famiglia. Ha scritto questo libro perché sua figlia, la nipote che Anna non ha mai conosciuto, e il mondo intero possano ricordarsi sempre la storia unica di una donna che non ha mai nascosto il suo dissenso per la politica di Vladimir Putin e che non ha avuto paura di denunciare le violazioni dei diritti umani in Russia compiute da un ex ufficiale del Kgb diventato l’artefice di un minaccioso disegno imperiale.

VERA POLITKOVSKAJA (1980) giornalista e autrice televisiva, aveva ventisei anni quando sua madre è stata uccisa il 7 ottobre 2006. Ha vissuto a Mosca fino all’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina e poi è fuggita in una località sicura con la famiglia

SARA GIUDICE (1986) giornalista, dal 2015 è inviata di Piazzapulita su La7. Nel 2020 ha vinto il Premio Marco Luchetta raccontando e percorrendo la rotta balcanica dei migranti.

DA SEGNALARE

«In Russia tutti si sono dimenticati in fretta di Anna Politkovskaja, soprattutto la gente che conta, perché mantenere la memoria di persone come mia madre è pericoloso. È molto più comodo perderne le tracce e dimenticare la sua verità.» - Vera Politkovskaja

La prossima edizione di Libri Come avrà come parola guida Potere. Il Festival, a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi, si terrà all' Auditorium Parco della Musica di Roma Ennio Morricone dal 24 al 26 marzo 2023.