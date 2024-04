Anspi e MagicLand lanciano l'oratorio estivo 2024

Oltre 2.000 ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia si daranno appuntamento domenica 21 aprile a MagicLand, il parco divertimenti più grande e visitato del centro-sud, a Valmontone, per il lancio dell’oratorio estivo 2024.

A gonfie vele! è il titolo del sussidio che verrà presentato: una drammatizzazione ispirata all’Odissea suddivisa in 20 giornate, quanti sono gli anni che Ulisse rimase lontano da Itaca.

"Come il nostro eroe greco, anche noi partiamo spesso per delle guerre che ci separano dai nostri affetti, dai nostri valori, da noi stessi. Ogni giorno, come lui, siamo chiamati a vivere l’avventura della vita, e quest’estate la sfida sarà ancora più grande - ha spiegato il presidente di Anspi, Giuseppe Dessì -. La collaborazione con MagicLand nasce dalla necessità di avere strutture all’altezza dei nostri bisogni, per un appuntamento che di anno in anno cresce nei numeri e nell’importanza".

Anspi, che nel 2023 ha festeggiato il sessantesimo di fondazione, conta circa 1.500 oratori affiliati per quasi 250 mila tesserati.