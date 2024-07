A Roma 30 anni di successi nel settore della climatizzazione

Un'azienda affermata nel settore della climatizzazione che segue i suoi clienti in ogni fase, dalla progettazione alla fornitura ed installazione di climatizzatori split e multi-split delle migliori marche. Con uno staff altamente qualificato, è in grado di gestire con professionalità tutte le fasi di progettazione consentendo di fornire al cliente un chiaro quadro per la fornitura del servizio erogato con la formula "chiavi in mano", fornendo a fine lavorazione il certificato di collaudo.

Climanet: climatizzazione, riscaldamento e fotovoltaico

Con Climanet, azienda leader in Italia nel settore della climatizzazione, riscaldamento e fotovoltaico, il cliente potrà stipulare dei contratti di manutenzione periodici personalizzati con scadenze regolari, mantenendo ogni impianto efficiente nel tempo. A corredo del contratto di manutenzione sui prodotti installati, si avrà la possibilità di richiedere eventuali valutazioni per gli apparati non installati dalla Climanet. Inoltre, l'azienda utilizza il fornitore Prestitempo per agevolare i finanziamenti di acquisto per le nuove forniture, a tasso zero.

Climanet: 30 anni di successi

Tanti i servizi offerti, non indifferenti il successo e la soddisfazione dei suoi clienti. Per festeggiare insieme questi traguardi, sabato 13 luglio 2024, alle ore 19.00, presso il ristorante storico “Villaggio dei Pescatori” lungo il suggestivo lungomare di Fregene (RM), si è tenuta una serata indimenticabile per celebrare il 30° anniversario di attività Climanet. L'azienda, che ha fatto della climatizzazione il proprio punto di forza, ha resistito alle sfide del mercato e si è affermata come un vero e proprio punto di riferimento a Roma, nel Lazio e da poco anche in Italia con le sedi di Milano (via Pietro Orseolo, 12. Telefono 02/82911656), Padova (via Paolo Paruta, 30. Telefono: 0498024574), Genova (piazza Nicolo’ Barabino, 42R. Telefono: 010/7966991), Torino (via San Tommaso, 24. Telefono 011/19854673) e Firenze (via Felice Fontana 3. Telefono: 0550128969) lasciando il segno grazie alla sua professionalità e alla qualità dei servizi offerti.

Il buffet, la musica e gli spettacolari fuochi d’artificio hanno reso l’evento memorabile. I partecipanti hanno potuto gustare prelibatezze culinarie mentre ammiravano il panorama mozzafiato offerto dal mare di Fregene. Il fuoco, protagonista di uno spettacolo emozionante, ha illuminato la notte e creato un’atmosfera magica.

Climanet, con tre decenni di esperienza, ha dimostrato di essere un’azienda affidabile e all’avanguardia nel settore della climatizzazione, riscaldamento e fotovoltaico. Nel corso degli anni ha soddisfatto migliaia di clienti, l'azienda è sempre stata pronta a risolvere le loro esigenze e li ha ascoltati per migliorare i suoi servizi. E sono i numeri a parlare: difatti, Climanet conta più di 6.000 clienti l’anno, 100.000 clienti totali, 32.000 climatizzatori installati, 30.000 caldaie installate, 1.500 impianti di riscaldamento autonomo e più di 1.500 pannelli solari installati, 500 impianti fotovoltaici, 400 impianti di riscaldamento a pavimento, 250 grandi impianti di climatizzazione, 250 impianti a pompa di calore aria acqua ad alta efficienza, 10 impianti geotermici. L'azienda processa più di 20.000 telefonate l’anno, 15.000 sopralluoghi con preventivo, circa 100 milioni di impression, 700 mila click sul suo sito internet e più di 5 milioni di visualizzazioni annui sui suoi canali video.

L’anniversario è stato l’occasione perfetta per riflettere sui traguardi raggiunti e per progettare il futuro. Climanet continua, infatti, ad investire in ricerca e sviluppo, garantendo soluzioni all’avanguardia per il comfort e l’efficienza energetica. Il suo impegno verso l’ambiente e la soddisfazione dei clienti rimangono inalterati. La serata del 30° anniversario di Climanet è stata un successo indiscusso, testimoniando la forza e la resilienza di un’azienda che ha fatto della passione e dell’innovazione i suoi pilastri.

Informazioni utili

Climanet ha tre sedi a Roma e si trova in viale Carnaro/piazza Carnaro, 28 - zona Montesacro; in viale Marconi, 312 e in via Sestio Calvino, 61/63. Questi gli orari di apertura al pubblico:

sede viale Carnaro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00, sabato dalle 8.00 alle 19.00. Telefono: 06 87195703;

sede Tuscolana Business Partner Edison (via Sestio Calvino, 61/63. Telefono: 06 81178703) e sede Marconi Samsung Point (viale Marconi. Telefono: 06 99576852) dal lunedì al sabato dlle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Numero Verde Climanet: 800.81.40.86.

Per maggiori informazioni visita il sito web ufficiale Climanet e i canali social Facebook, Instagram, Tik Tok e Youtube.