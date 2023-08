Annie Lennox, concerto di solidarietà al Colosseo

Il 10 settembre, Annie Lennox sarà protagonista di un concerto di solidarietà all'interno del Parco del Colosseo. Si tratta di Time For Change, il progetto nato da un’idea di Danilo Cirilli con l’obiettivo di utilizzare la musica e l’arte come linguaggi universali a supporto di cause umanitarie.

Lo spettacolo, nella suggestiva cornice del Colosseo, vede Luca Tommassini come direttore artistico e co-autore, avrà inizio con la luce dell’imbrunire, per concludersi con il suggestivo buio coronato da un cielo stellato.

Artisti internazionali e performers si esibiranno sul palco all’interno di una scenografia ispirata all’arte di Jago. Il primo nome ad essere stato svelato è proprio quello di Annie Lennox. L'artista britannica tornerà sul palco dopo anni, per una giusta causa. La sua ultima tournèe è stata nel 2007, il suo ultimo album nel 2014. Partecipando a Time For Change, l'artista sosterrà la Fondazione Rotary e il progetto End Polio Now: il ricavato della serata sarà donato per la campagna di eradicazione della polio.

La scenografia di Time for Change al Colosseo è stata affidata, invece, a Gigi Maresca che si è ispirato alle creazioni di Jago e che, per l'occasione, regalerà un'opera a sorpresa.