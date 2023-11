"Anna Racconto di una storia vera" al Teatro Petrolini

Debutta in anteprima nazionale “Anna. Racconto di una storia vera” scritto e diretto da Alessandro Gravano. Una commedia inedita in due atti.



La vita di una donna giunta al termine; arrivata a destinazione quando quel traguardo, quella striscia bianca da tagliare, risultava ancora lontana. Ancora quasi non visibile. Il tempo che le rimane è scandito da un lento progredire di un male che combatte, come un avversario potente, con una partita a scacchi che scandisce i momenti della sua vita personale e della sua carriera. Ma non è un problema, Anna ha sempre preferito l’amaro del cognac all’insapore dell’acqua stessa. Il dolore non le permette più di sedersi al tavolo con gli amici in qualche taverna. Ma non è un problema, Anna ha sempre preferito il dolciastro sapore di una mela e l’istantanea sazietà.

Non le permette più di fare la madre. Ma non è un problema, Anna ha insegnato al suo piccolo Luca l’importanza di sapersela cavare con solo due braccia.

Non le permette più di recitare. Questo forse è un problema. I ricordi ancora vivi e tangibili si intersecano con il presente, fino all’ultima decisiva mossa.



Anteprima nazionale 9 dicembre ore 21 / 10 dicembre ore 18

Teatro Petrolini – Sala Aldo Fabrizi

Via Rubattino 5, Roma

Info e prenotazioni: gravanoeventi@gmail.com – tel. 3420084113

Prevendita online - https://tinyurl.com/AnnaRaccontoDiUnaStoriaVera



Scritto e diretto da Alessandro Gravano

Anna – Patrizia Tamagnini / Aiuto Regia - Beatrice Arnesano, Adina de Santis

Grafiche – Beatrice Arnesano / Video Maker - Andrea Stronati / Fotografie - Claudio Enea

Comunicazione – Claudia Grohovaz