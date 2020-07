Anna Foglietta & Mamme Narranti a R-Estate a Torbella

Continuano le proiezioni e le attività di R-Estate a Torbella promossa dall’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza e dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Alice nella città che cura la direzione artistica, Libera, Tor Più Bella, Every Child is My Child onlus, Zalib, Emergency.

Giovedì 23 luglio appuntamento speciale assieme ad Anna Foglietta presidente di Everychildismychild Onlus e Madrina di Venezia 77, alle ore 20,30 in Piazza Giovanni Castano. A cura di Andrea Satta, con Angelo Pelini (piano), Fabio Magnasciutti (disegni in diretta),Raniero Terribili (Tecnica). Sará presentato "Mamme Narranti".

Un’esperienza nata in un ambulatorio pediatrico, un confronto di culture necessario, che trasforma in favola le storie che non conosci.

Le mamme del quartiere racconteranno ai bambini in piazza tra musica e disegni le favole della ninna nanna e l’attrice Anna Foglietta si aggiungerá a loro leggendo un racconto scritto da lei tratto dal libro Everychildismychild. Storie vere e magiche di piccola, grande felicità.

A seguire prima della proiezione del film La canzone del mare di Tomm Moore, Anna Foglietta assieme a Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori artistici di Alice nella città , racconterà del suo impegno come attivista e come attrice.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti . È possibile prenotarsi tramite l'email segreteriaalice@gmail.com fino alle ore 13.00 oppure venire a partire da 45 minuti prima dell’inzio dello spettacolo