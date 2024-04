Anime diverse, ceramiche di Antonella Cascio a Trastevere

Inaugura il 30 aprile 2024 presso la Galleria Il laboratorio di Roma, in Via del Moro 49 a Roma (Trastevere), la mostra personale dell' artista Antonella Cascio dal titolo "Anime diverse”.

L'evento, organizzato e curato da Spazio 40 Art di Tina Loiodice e Fabrizio Ena, raccoglie la più recente produzione dell' artista.

Opere d'arte e oggettistica in ceramica realizzate da Antonella Cascio spaziando tra le più originali e raffinate tecniche di lavorazione della ceramica.

Un' occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano conoscere e approfondire il fantastico mondo della ceramica d'autore. Ingobbi cerati, Raku, Kurinuki e tanto altro, in un susseguirsi di colori e forme, apparentemente eterogenei, in realtà espressione unica di una creatività artistica in continua evoluzione.

Da qui il titolo “Anime diverse”, in quanto, come spiega l' artista, << I miei lavori sono schegge, frammenti, fratture: elementi eterogenei che, dopo anni di lavoro, sfuggono ad ogni tentativo di coerenza. Resistono ai miei sforzi, eccedono, scappano dalle mie mani. La lotta ormai è persa ed ecco imporsi “Le pettegole”, “Le signorine Dreamy e Slender”, che guardano di sbieco, sospettose, forse sognanti, diverse consistenze. E io mi accorgo che il senso dell' accumulo è la cifra ultima del mio lavoro >>.

Dopo l'inaugurazione del 30 aprile (dalle ore 19.00), la mostra sarà visitabile tutti i giorni fino a domenica 5 maggio, con orario 12.00 – 21.00.



ANIME DIVERSE

Ceramiche di Antonella Cascio

30 aprile – 5 maggio 2024

Galleria Il Laboratorio

Via del Moro 49 – Roma

Inaugurazione: 30 aprile 19.00

Orario: tutti i giorni 12.00 - 21.00

Ingresso libero

Info: +39.347.1405004 – spazio40@tiscali.it

+39.339.3262690 – antonellacascio0@gmail.com

https://www.facebook.com/Spazio40Art/