L’associazione culturale Anchemeno presenta la prima nazionale della commedia romantica

Anime di carta



di Cristina Leone Rossi

con Rosaria Cianciulli, Andrea Venditti Luca Basile, Agata Fortis e Alfonso D’Iorio



Regia di Toni Fornari

Aiuto Regia / Noemi Sferlazza Grafica / Mauro Delli Bovi

Lo spettacolo è prodotto da Rosaria Cianciulli



SINOSSI

Una ragazza alla ricerca delle sue origini, del suo passato. Un uomo alla ricerca della poesia, quella vera, in cui fermare per sempre un attimo.

Sonia e Fabio, inaspettatamente e contro ogni immaginazione, si imbattono una nella vita dell’altro, ritrovandosi legati indissolubilmente da un filo rosso che non può essere spezzato, poiché ancora prima di vedersi, si sono scritti: le anime di carta, una volta diventate reali, non possono più separarsi.

È una storia d’amore, di forza d’animo, di consapevolezza che le cose impossibili lo sono solamente se noi diamo loro il potere di esserlo. Un amore che forse avrà il folle potere e la sfrontata presunzione di sfidare le leggi fisiche e trasformare il termine “impossibile” in realtà.



NOTE DI REGIA

Questo spettacolo vuol mettere in luce la difficoltà umana nel vivere ed accettare l’amore. In una società moderna perennemente di corsa, costantemente di fretta, due anime “di carta” riescono a trovarsi usando quella che è la forma più vera, quella che si avvicina maggiormente all’essenza dell’animo umano: la scrittura. I due personaggi, Sonia e Fabio, divisi da una considerevole differenza anagrafica, si incontrano su un social, restando quindi immersi nei giorni d’oggi, ma i due protagonisti vivono la loro corrispondenza come si viveva l’attesa e la dedizione di comporre