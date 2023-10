Animals Pink Floyd Celebration al Teatro Ghione

Al Teatro Ghione di Roma, da giovedì 19 a sabato 21 ottobre, arriva Animals Pink Floyd Celebration.

Durante il concerto, oltre all’esecuzione integrale di The Dark Side of The Moon, gli Animals riproporranno anche tutti i più grandi successi anni 70’ dei Pink Floyd, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser, oltre a riprodurre fedelmente il palco, l’abbigliamento, e la strumentazione della mitica band inglese.

Gli Animals Pink Floyd Experience sono: Aldo Recalchi, voce e basso, Andrea Codispoti, voce e chitarre, Marco Novielli, voce e tastiere, Gianluca Catalani, batteria. Completano la formazione Alberto Sorrentino, chitarre, Elena Cherubini, Valentina Gagliardi, Giorgia Corsi ai cori e Tonino Ciotti, sax e chitarre.