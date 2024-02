Animae Lux, la mostra

Sabato 2 marzo 2024 alle ore 18:00 presso Arte Borgo Gallery prende il via “Animae Lux”, la nuova tripersonale a cura di Anna Isopo. L’inaugurazione sarà accompagnata dal commento della storica e critica d’arte Martina Scavone.



Con “Animae Lux” si intende delineare la personalità espressiva raccontata dalle contrastanti opere in mostra. L’introspezione del singolo comparata ad un penetrante viaggio dell’animo in sincronia con una ricerca, una storia, un’emozione. Una mostra in cui la profonda sensibilità degli artisti esplode e riflette da opere che fanno trapelare tracce di una dimensione alternativa. Gli artisti sono partecipi di un dialogo che conduce l’osservatore alla ricerca della luce dell’anima che spinge gli autori alle complesse produzioni artistiche.



Jana Kreft vive e lavora a Celle, in Germania. Le sue opere nascono strato dopo strato grazie ad una sovrapposizione di diversi materiali, tra cui polvere di marmo e pietra, caffè, pietra calcarea palustre e altri materiali usati in campo edilizio.



Desart 2 è la nuova firma che si trova in calce alle opere di Alessandra Degni e Simona Sarti. Uno pseudonimo che le due artiste hanno voluto coniare per i loro lavori, espressione di un’innovativa maniera di fare arte, in cui non esiste l'idea di autoreferenzialità.



Klára Sedlo è una pittrice che vive e lavora a Praga. Nei suoi lavori si concentra principalmente sulla psicologia, dando vita a dipinti che parlano direttamente al subconscio dello spettatore e alla sua immaginazione, aggirando completamente la logica.



Animae Lux

A cura di Anna Isopo

Presentazione a cura di Martina Scavone

Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio, 25 – Roma

Dal 2 al 21 marzo 2024

Inaugurazione: sabato 2 marzo, ore 18:00

Ingresso libero



Gallery





Info: www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | 345.22.28.110