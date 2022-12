Anima Verde Market Esoterico Olistico, alla Città dell'Altra Economia, Largo Dino Frisullo, nel cuore di Roma a Testaccio, dal 8 al 11 Dicembre



Torna l'appuntamento Esoterico Olistico con tutte le tematiche dell'Associazione Culturale Anima Verde! 4 giorni di spazio market a ingresso gratuito con espositori esclusivi del settore esoterico, olistico, artigianale, prodotti naturali e molto altro ancora. Un'occasione per scoprire nuove idee originali, in compagnia degli artisti e creativi che realizzano con passione oggetti di magica bellezza.



Davanti allo storico Caffè Boario sarà presente l'area shop esoterica e artigianale, con cristalli, erbe, incensi, rimedi naturali, bacchette fatte a mano, abbigliamento e accessori a tema, tarocchi, manuali di magia e quanto di più curioso si possa immaginare.



Inoltre tanti libri per approfondire la cultura sulle discipline sia esoteriche che olistiche.



Ci saranno molti esperti consultisti per divinazione con tarocchi di ogni genere, astrologia e sciamanesimo.

Saranno presenti anche professionisti nelle pratiche olistiche di autoguarigione, rilassamento, massaggi e medicina alternativa per un consulto.



Per i più piccoli è sempre presente l'area giochi con tantissime attività ricreative e laboratori artistici all'aria aperta, in collaborazione con il Laboratorio di Cartapesta artistico "Per Fare un Gioco" alla Città dell'Altra Economia.



Non mancherà l'angolo street food con specialità sempre diverse, dal multietnico allo slow food. Tanti gli ìspettacoli a sorpresa durante le giornate!