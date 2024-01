Anima verde market alla Città dell’Altra Economia

Anima Verde Market: Il mercatino degli artigiani, artisti e produttori green

Dal 7 Gennaio tutte le Domeniche all’ex Mattatoio.



Se siete alla ricerca di un luogo dove poter scoprire l'arte e la creatività dei produttori green e dei maestri artigiani, allora Anima Verde Market è il posto che fa per voi! Primo appuntamento dell’anno Domenica 7 Gennaio, dalle 10:00 alle 19:00, come sempre ad ingresso libero.



Questo mercatino artigianale, è un vero e proprio tesoro per gli amanti dell'artigianato e della sostenibilità situato nel cuore della nostra città, all’ex Mattatoio, Città dell’Altra Economia, Testaccio. Troverete una vasta selezione di prodotti unici e di alta qualità, realizzati a mano con materiali ecologici e provenienti da produttori locali.



Gli artigiani e gli artisti presenti ad Anima Verde Market sono veri e propri maestri nel loro campo. Potrete ammirare e acquistare splendidi oggetti d'arte, gioielli, accessori, abbigliamento e molto altro ancora. Ogni pezzo è realizzato con cura e dedizione, riflettendo la passione e l'impegno che gli artigiani mettono nel loro lavoro. Un’occasione unica per entrare in contatto con la comunità degli artigiani e dei produttori locali, e per scoprire l'importanza di uno stile di vita sostenibile.



Quindi, che siate appassionati di arte, amanti della sostenibilità o semplicemente curiosi di scoprire il meglio dell'artigianato locale, Anima Verde Market è il luogo che fa per voi. Non perdete l'opportunità di immergervi in una shopping experience unica, in cui potrete scoprire l'arte dell'artigianato sostenibile e contemporaneamente aiutare la natura.



L’ideologia del mercatino prevede di incentivare la crescita dell'artigianato, dei piccoli artigiani, dei creativi, e degli hobbisti, creando una rete di collaborazione fra tutte le realtà e gli operatori del settore.



Anima Verde Market sarà sempre in concomitanza con gli eventi dell’Associazione Anima Verde, che spaziano dal benessere al folklore, dall’olistico alla cura del corpo e della mente, dal green all’artigianato.



Progetto in collaborazione con Città dell'Altra Economia - CAE, Roma Open Lab, Caffè Boario, Collettivo Gastronomico Testaccio, ColDiversa, Mercato della Terra Slow Food, Laboratorio Cartoni Animali "Perfareungioco"