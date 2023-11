Anima Verde Market, il mercatino green della Città dell’Altra Economia

Anima Verde Market, l’appuntamento fisso anche questa domenica 12 Novembre nel cuore dell’Ex Mattatoio, dalle 10:00 alle 19:00, ad ingresso gratuito, in collaborazione con Città dell’Altra Economia.



Artigiani e creativi di ogni genere, operatori del Benessere, produzioni green e sostenibili, mercatino degli oggetti di seconda mano, vintage e riciclo, tutto quello che troverete ogni domenica nello spazio davanti ai prati ed allo storico Caffè Boario.



L’ideologia del mercatino prevede di incentivare la crescita dell'artigianato, dei piccoli artigiani, dei creativi, e degli hobbisti, creando una rete di collaborazione fra tutte le realtà e gli operatori del settore.



Anima Verde Market sarà sempre in concomitanza con gli eventi dell’Associazione Anima Verde, che spaziano dal benessere al folklore, dall’olistico alla cura del corpo e della mente, dal green all’artigianato.



Inoltre sarà presente anche il Mercato della Terra Slow Food, dei produttori biologici a km Zero, e il Free Spirit Festival Olistico.



Un progetto dedicato a tutti, ai giovani e alle famiglie, zero barriere architettoniche e tante attività per i bambini, in collaborazione con il Laboratorio Cartoni Animali “Per Fare un Gioco”