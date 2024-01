Anima Verde Festival

Il 21 gennaio, presso la Città dell'Altra Economia a Roma, vi aspetta un evento imperdibile dedicato all'arte, alla creatività e all'artigianato. Il Mercatino Artigianale vi offrirà l'opportunità di scoprire le creazioni uniche e originali di talentuosi artigiani, sia nel campo tradizionale che ispirato alla magia. Potrete trovare gioielli, accessori, oggetti d'arredamento e tanto altro, tutti realizzati a mano con amore e passione.



I Workshop e i Laboratori Creativi saranno l'occasione perfetta per mettere alla prova la vostra creatività e imparare nuove tecniche artistiche.



Nell'Area Benessere potrete rilassarvi e rigenerare mente e corpo. Saranno disponibili massaggi, trattamenti olistici, per un'esperienza di completo benessere e armonia. Inoltre saranno presenti molti esperti di Cartomanzia e Coach per la crescita personale.



I bambini potranno sbizzarrirsi nell'Area Artistica dedicata a loro. Laboratori di pittura, disegno e creazione di oggetti divertenti stimoleranno la loro creatività e fantasia, regalando loro momenti di gioco e scoperta. Dalle 15:00 esibizione di Magia per bambini!



Non perdete l'opportunità di esplorare un mondo di creatività e di scoprire il fascino dell'artigianato. Segnatevi questa data nel calendario: 21 gennaio presso la Città dell'Altra Economia a Roma!



SPAZIO INTERNO:



- Area Consulti e Coaching

- Area Trattamenti Benessere

- Sale Workshop e Seminari



SPAZIO ESTERNO:



- Area Prato Performance Artistiche

- Area Market Esposizione

- Area Trucca Bimbi e Giochi Artistici

- Area Food & Drink



Programma Attività:



SALETTA INTERNA:

15.00 - Astro Yoga , Presentazione del Libro Gratuita

16.00 - Riciclo e Relax - Laboratorio sulla Lana

17.00 - Forti come una Roccia - Introduzione sui cristalli per cominciare bene il 2024



SALA GRANDE INTERNA:

12.00 - Sentiero Sciamanico, Viaggio nel Mondo di Mezzo

14.00 - Contatto a Fior di Pelle

15.00 - In Che Senso? Laboratorio Sensoriale

16.30 - La Kinesiologia incontra la Naturopatia

17.30 - Introduzione al Pranic Healing



(contributo€5 per seminario)



Per i Bambini gratuito tutto il giorno Trucca Bimbi, Laboratorio di disegno e creazione artistica, dalle 15:00 esibizione di magia per bambini!



L’ideologia del Festival prevede di incentivare la crescita dell'artigianato, dei piccoli artigiani, dei creativi, e degli hobbisti, creando una rete di collaborazione fra tutte le realtà e gli operatori del settore.



Progetto in collaborazione con Città dell'Altra Economia - CAE, Roma Open Lab, Caffè Boario, Collettivo Gastronomico Testaccio, ColDiversa, Mercato della Terra Slow Food, Laboratorio Cartoni Animali "Per fare un gioco"