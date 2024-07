"Anima Explora", spettacolo della Compagnia Balletto di Roma alla Casa del Jazz

Mercoledì 24 luglio, lo spettacolo di danza “Anima Explora” (Premio Siae “Per Chi Crea” ed. 2023) della COMPAGNIA BALLETTO DI ROMA che estende i propri orizzonti attraverso la collaborazione con i giovani artisti Daniele Rommelli (ballerino e coreografo eclettico appassionato di urban, black culture, recitazione e pittura) e Jolomi Urunden (ballerino e coreografo di break dancing, musicista).

Affrontando il superamento dei propri rispettivi confini, legati a estetiche e forme della rappresentazione della danza contemporanea oggi, “Anima Explora” rappresenta un intreccio nuovo, frutto di una contaminazione di stili e di artisti con una forte impronta live, dalla coreografia al free style, dalla struttura del sound alla ricerca costante di una profonda connessione con la musica e gli effetti visivi immersivi. Dalla vibrazione iniziale, il big bang della performance, nasce una danza che riflette la dualità dell’equilibrio tra anima e corpo, musica e danza. Questo percorso di apertura, oltre le definizioni precostituite di stili e tecniche, sia coreutiche che musicali, è intrapreso da Balletto di Roma nella convinzione che la danza ancora oggi ricopra un ruolo importante nella vita degli individui e delle comunità a vari livelli.

I giovani danzatori coinvolti sono provenienti da esperienze formative e professionali legate alle contemporaneità urban, dislocate oggi verso l’emarginata periferia urbana, da sempre fonte di ispirazione, che porta altrettanta dinamicità verso inediti linguaggi artistici. “Anima Explora” è pensato come uno spettacolo in cui nuove forme di drammaturgia scenica riescono a stimolare l’interesse del pubblico attraverso momenti di condivisione e gioia collettiva. Un panorama a tutto tondo sulle realtà creative urbane in cui vivono e si muovono le nuove generazioni.

La XXXIV edizione del Festival I Concerti nel Parco, Estate 2024 è sostenuta dal MiC Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo; e tra i vincitori dell’Avviso Pubblico Triennale 2023 – 2025 della Regione Lazio Direzione Generale Cultura e Lazio Creativo. Il progetto è promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE L’edizione 2024 è realizzata in collaborazione con - Fondazione Musica per Roma per Casa del Jazz, sotto la direzione artistica di Teresa Azzaro.