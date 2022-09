Angelo Branduardi al Teatro Romano di Ostia Antica

Sarà un appuntamento particolarmente suggestivo il concerto che Angelo Branduardi, in duo con Fabio Valdemarin, terrà il prossimo 16 settembre presso il Teatro Romano di Ostia Antica,organizzato da Monica Savaresi per Savà Produzioni Creative, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Un concerto acustico che andrà alla ricerca delle emozioni più profonde e delle immediate comunicazioni tra musicisti e pubblico, grazie anche alla presenza, per la prima volta nel tour in duo che sta proponendo Branduardi questa estate in diversi suggestivi luoghi italiani, del piano a coda, strumento che renderà ancora più suggestivi le composizioni previste in scaletta Branduardi e Valdemarin eseguiranno brani famosi e meno conosciuti, anche tratti dagli album che compongono la collana “Futuro Antico” con al quale Angelo ha ripreso suoni dimenticati dei secoli passati, senza dimenticare “i classici” (come dice Angelo agli spettatori quando è in concerto “Niente vi sarà risparmiato”).

L’esperienza di un duo Angelo l’aveva sperimentata anni fa con l’amico, anche suo chitarrista e produttore per tanti anni Maurizio Fabrizio, almeno fino al 2018. L’idea del duo viene quindi ripresa e ampliata dal momento che con Maurizio il concerto era essenzialmente basato sul duo chitarristico. Con Fabio Valdemarin, pianista di formazione classica e polistrumentista con tendenza alle divagazioni pop e jazz già collaboratore di Vanoni, Mannoia, Lavezzi e ancora firma di musiche da scena per Arturo Brachetti e Vanni de Luca, il concerto sarà sicuramente più complesso. Non solo il violino e le chitarre di Angelo, ma anche il pianoforte a coda, l’organo, le tastiere la tromba di Fabio. L’ estate 2022 di Angelo Branduardi è costellata di interessanti conferme come l’apprezzata versione in lingua ucraina de “Alla fiera dell’est”; la presenza, come unico brano, nella colonna sonora del film firmato dai fratelli Darnenne premiati all’ultimo festival di Cannes per “Tori e Lokita”, sempre de “Alla fiera dell’est”. È anche un successo editoriale l’autobiografia “Confessioni di un malandrino” pubblicata da La Nave di Teseo lo scorso 28 aprile e ancora in vetta alle classifiche Amazon nelle sezioni “musica” e “biografie”.

Lo spettacolo rientra nella programmazione della settima rassegna di Ostia Antica Festival 2022 che si svolge presso il Teatro Romano. La rassegna è organizzata dal consorzio di imprese "Antico Teatro Romano" in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia Antica. Evento realizzato grazie al contributo dei Fondi europei SIE della Regione Lazio e LazioInnova.