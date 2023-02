Angela Davis Loconte in concerto al Teatro Arciliuto di Roma

Angela Davis Loconte annuncia il suo primo concerto solista, previsto per venerdì 10 febbraio al Teatro Arciliuto di Roma: un appuntamento esclusivo con l’artista pugliese e la sua band, per ascoltare dal vivo il suo ultimo singolo, “Refexo”, alcuni brani inediti e delle cover riarrangiate per l’occasione.



Sul palco, con Angela Davis, Antonio Ragosta alle chitarre, Martino Onorato al pianoforte e Luciano Pischetola al trombone. L’evento è organizzato da JEG LIVE, Video Radio Events Promotion.



Venerdì 10 febbraio

Teatro Arciliuto, piazza di Montevecchio 5



JEG LIVE & TEATRO ARCILIUTO PRESENTANO

-EXCLUSIVE-

ANGELA DAVIS LOCONTE

OPEN h 19:30 - CONCERT h 21



Apericena Arciliuto + concerto €25

Solo concerto €15



INFO 06 687 9419 (dalle 16 in poi)

Oppure JEG LIVE su Facebook, Messenger e Instagram



“Reflexo” è il nuovo singolo di Angela Davis Loconte pubblicato alla fine del 2022, che ha confermato la grazia e la maturità artistica della raffinata artista pugliese. Il video, che vede la regia di Gianni Colonna, raccoglie una ricca collezione di riprese realizzate in barca dopo un concerto, tra vivaci riverberi di luce e i colori energici di un tramonto che già custodisce la potenza del giorno a venire.



Reflexo è un brano in perfetto equilibrio tra atmosfere classiche e melodie contemporanee, dedicato ai pensieri che ci trascinano altrove quando cerchiamo di intraprendere un nuovo cammino.



Nel presente, quello che siamo e quello che avremmo voluto essere sono solo riflessi, piccoli bagliori che ci accecano se non teniamo fortemente a mente cosa desideriamo. E se la vita è una grande festa, non dobbiamo far altro che lasciarci andare, sorridendo ai ricordi e rimanendo in contatto con la nostra essenza.



Già voce e autrice di diverse formazioni, Angela Davis Loconte è un’autrice ricercata ed elegante. Con Reflexo traduce in italiano e portoghese alcune intime riflessioni e il suo intenso amore per la musica brasiliana, il jazz e la bossanova, nonché una sensibilità sicuramente fuori dal comune.



Il singolo, realizzato tra Roma e Parigi, vede la collaborazione artistica di Mikelangelo Loconte, Pietro Loconte e Alessio Bonomo, con cui l’artista ha già collaborato in passato, realizzando concerti e spettacoli.