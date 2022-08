Andrea Sbriccoli Fontana Swing 5tet al Village Celimontana

Nuovo appuntamento al Village Celimontana con la serata "SWING SWING SWING". La scuola di ballo Swinghaus utilizzerà lo spazio pedana del Festival per una dimostrazione di ballo "primi passi" gratuita per tutti quelli che si vogliono avvicinare a questo genere. A seguire il concerto di Andrea Sbriccoli Fontana Swing 5tet.

Andrea Sbriccoli Fontana è figlio d'arte. Suo padre era il celeberrimo JIMMY FONTANA, autore di successi senza tempo come "Il mondo", "Che sarà" e tanti altri... Ha iniziato giovanissimo ad accompagnare il padre sui palchi di tutto il mondo. Parallelamente ha avuto diverse esperienze come corista in trasmissioni Rai di Pippo Baudo, e nel corso degli anni ha iniziato a produrre dei suoi spettacoli. Da anni si esibisce anche su navi di crociera internazionali per compagnie americane, questo gli ha permesso di sviluppare un vastissimo repertorio swing internazionale!

INGRESSO LIBERO

DALLE ORE 20:00 - LOLA' LONDON STYLE

ORE 21:00 - LEZIONE PRIMI PASSI con la scuola di ballo SWINGHAUS

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

Andrea Sbriccoli Fontana - voce

Stefano Scartocci - pianoforte

Eric Daniel - sax

Renato Gattone - contrabbasso

Francesco Bonofiglio - batteria