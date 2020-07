Andrea Ra in concerto a Confusione Fest

Andrea Ra si esibisce in concerto, il 5 agosto, a Confusione Fest

ANDREA RA Cantautore, cantante e Bassista Alternative Rock viene da anni definito da molti il "Cane sciolto del Rock" (Liberazione 2008) e il "Les Claypool italiano" (Rocksound 2002) ...Turnista in questi anni con tanti artisti del panorama nazionale ed intenazionale è reduce da diverse tournèe al fianco di Fabrizio Moro col quale ha registrato i bassi degli album "Pace" e "Parole rumori e anni". Premiato al Mei 2017 di Faenza come miglior bassista italiano alternative, è sempre attivo Live con il suo progetto solista nella consueta formazione in Power Trio con Andrea Ra al basso, contrabbasso e voce, Giacomo Anselmi o Alessandro Riccardi alla chitarra e James Rio alla batteria. Al momento sta anche lavorando in studio alle registrazioni del suo nuovo album di prossima pubblicazione. Come sempre, basso a manetta e nessun compromesso!!!!

Cresciuto nello storico Locale di Vicolo del Fico a Roma. Dal 1993 in poi dopo 4 album col power trio “Atto terzo”, innumerevoli collaborazioni, concerti e session come bassista di molti artisti del panorama musicale italiano, si mette in proprio dando vita al suo attuale progetto solista ed esordisce nel 2002 con “Scaccomatto” (album ispirato al Settimo Sigillo di Bergman) pubblicato dalla Mescal, l’allora etichetta dei Subsonica, Afterhours e Bluvertigo. Un disco senza troppe regole e compromessi che in breve tempo ha riscosso un ottimo successo di critica e pubblico, grazie anche al passaparola dei fan che sempre più numerosi partecipano ai suoi concerti. Nel 2007 viene pubblicato “Le bighe sono pronte” un disco molto potente registrato dal vivo, che racchiude tutta l’energia e la carica dei suoi live.

Ad Ottobre del 2011 arriva “Nessun riferimento” il secondo atteso album di inediti, anticipato dal singolo “Insieme al vento”presentato in esclusiva su Rolling Stone e per più di due mesi tra i brani più trasmessi nel circuito dalle radio indipendenti. “Nessun riferimento” è stato il secondo album più venduto nel 2011.

Il 30 settembre 2017 è stato premiato al MEI - Meting delle etichette indipendenti come Miglior Bassista Italiano Alternative. Negli ultimi anni, ha alternato la sua attività da solista partecipando alle registrazioni di album e a live di numerosi artisti. L'attività più continuativa in questo senso è stata la sua partecipazione come bassista dal 2016 ai Tour di Fabrizio Moro col quale è stato presente anche in numerose apparizioni televisive Rai e Mediaset (tra le quali Amici, Coca Cola Summer Festival, Concerto Primo Maggio a Piazza San Giovanni, RadioItaliaLive, Wind Summer festival, ecc.) e ha registrato i bassi dell'album "Pace" e "Parole rumore e anni"

ANDREA RA, oltre all'attuale collaborazione con Fabrizio Moro, vanta tantissime attività musicali come session man (tra cui Giuliodorme, Piotta, Daniele Groff, Diaframma, Ratti della sabina, Nu Indaco,Gazebo, Damo Suzuki, La batteria, Brusco, Lello Voce e Frank Nemola, storico musicista di Vasco Rossi ) e Alberto Camerini. Parallelamente alla sua attività da turnista ANDREA RA ha sempre dedicato l'attenzione principale alla propria attività solista iniziata nel 1998 e inaugurata nel 2002 con l'Album SCACCOMATTO (Mescal/Sony). Attualmente RA continua a far parte anche del suo side-project Musica per organi caldi come cantante, bassita e songwriter insieme ad Emiliano Rubbi.