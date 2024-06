Andrea Ra al Wishlist Club di Roma

A distanza di un anno dall'uscita del CD Urlo Eretico edito dalla Contempo Records di Firenze, Andrea Ra cantante, bassista, musicista, turnista e produttore romano torna live per presentare nella Capitale la versione in Vinile del suo Concept.

Apertura dalle ore 20.30 con proiezione su maxi schermo della partita dell’Italia prima del concerto. Inizio concerto ore 22:45

Sul palco:

Andrea Ra: basso, contrabbasso e voce

James Rio: batteria

Giacomo Anselmi: chitarra

Biglietto 8 euro in prevendita su www.dice.fm

oppure 10 euro direttamente alla porta.

ANDREA RA, cantante, songwriter, musicista, turnista, polistrumentista e produttore premiato nel 2017 al MEI come migliore bassista italiano alternative, è stato insignito nel luglio scorso del prestigioso premio internazionale CARTAGINE per il suo trentennale impegno al fianco degli ultimi e degli esclusi e per aver lottato senza sosta, anche con la sua Musica, in favore della libertà e contro ogni tipo di fascismo e discriminazione. Ha da poco firmato parte della colonna sonora del Film “Non è andato tutto bene” del regista “Paolo Cassina”. Oltre 25 anni di carriera solista e un’attività parallela come turnista e session man sia in studio (oltre 30 album registrati) che in tour, in radio e tv con molti artisti nazionali ed internazionali come Giuiodorme, Diaframma, Piotta, Daniele Groff, Gazebo, Ratti della Sabina, Brusco, Damo Suzuki, La Batteria, Kemama, Fabrizio Moro e altri.