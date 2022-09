“Andiamo avanti noi”, la mostra di Emergency al Romics

Orario non disponibile

Quando Dal 06/10/2022 al 09/10/2022 Orario non disponibile

Raccogliere la preziosa eredità lasciata da Gino Strada e trasmettere una cultura di diritti e di pace. È l’idea alla base della mostra collettiva “Andiamo avanti noi”, che sarà ospitata da Romics Festival Internazionale del Fumetto, Cinema e Games dal 6 al 9 ottobre 2022 presso Fiera di Roma, con le opere originali di importanti autori di?fumetti e illustrazioni che hanno messo a disposizione di EMERGENCY la loro creatività sul tema “Grazie Gino, continuiamo noi”.

La mostra

Il Pala 8 Sala Grandi Eventi e Proiezioni accoglierà trenta tavole nate dallo slancio di altrettanti artisti in un’interpretazione libera sul tema. Un inno alla ricchezza della diversità nel nome di valori comuni per continuare, tutti insieme, un percorso di diritti e di pace. La mostra è ideata e realizzata da EMERGENCY in partnership con lo IED – Istituto Europeo di Design.

Le opere che saranno esposte nella mostra sono di Giacomo Bevilacqua e Zerocalcare, Mauro Biani, Roberto Hikimi Blefari, Paolo Campana-Ottokin, Cecilia Campironi, Anna Laura Cantone, Alberto Casagrande, Stefano Disegni, Er Pinto, Camilla Falsini, Anna Formilan-NiNi, Marta Gerardi, Massimo Giacon, Gli scarabocchi di Maicol e Mirco, Riccardo Guasco, Gud-Daniele Bonomo, Laika, Elisa Macellari, Fabio Magnasciutti, Makkox, Riccardo Mannelli, Manuela Marazzi, Alessandro Martorelli Martoz, Stefano Piccoli S3KENO, Francesco Poroli, Chiara Rapaccini Rap, Irene Rinaldi, Giulia Rosa, Mattia Surroz e Lorenzo Terranera.

Sarà esposto anche il ritratto di Gino Strada realizzato da Milo Manara e donato a EMERGENCY dall’artista.

Nei quattro giorni dell’evento alcuni illustratori e fumettisti di Romics si avvicenderanno per offrire il loro contributo artistico alla mostra “Andiamo avanti noi” con un live drawing su cavalletti. Le loro opere diventeranno parte integrante della mostra. Non solo. Nel pomeriggio di domenica 9 ottobre la presidente di EMERGENCY Rossella Miccio dialogherà con alcuni degli artisti della mostra sull’eredità di Gino Strada e sui progetti dell’associazione.

La mostra sarà visitabile da giovedì 6 a domenica 9 ottobre nel Pala 8 Sala Grandi Eventi e Proiezioni dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per visitare la mostra sarà sufficiente acquistare il biglietto di ingresso al festival, disponibile esclusivamente online sul sito www.romics.it