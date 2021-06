Andar per orti, vigne, giardini

Sabato 12 e domenica 13 giugno torna l’evento che apre le porte di orti, vigne e giardini ai visitatori per andare alla scoperta di una terra a due passi da Roma che J.W. Goethe definì, nel suo Viaggio in Italia del 1787 “particolarmente amena”.

Dagli orti sinergici e biologici disseminati nella campagna tra Velletri, Cisterna di Latina e Genzano di Roma ai giardini segreti nel cuore del centro storico, dai chiostri silenziosi ai vigneti palpitanti con vista sul mare, dalle terrazze affacciate su palazzi invisibili agli uliveti che nascondono aziende tecnologiche e citazioni letterarie, i visitatori saranno accolti da artisti, imprenditori, filosofi, agricoltori accomunati dall’amore per la terra che qui ancora regola i ritmi di vita.

Tra le numerose prospettive narrative oltre che narranti di storie della terra, si potrà fare una sosta nel Chiostro di San Clemente o a L’Orto del Pellegrino, al Giardino del Belvedere, sulla terrazza di Vino & Caffè, nell’azienda Biologica Le Grotte, a Casa Penn, residenza di artista di Vincenzo Pennacchi, al Piccolo Museo del vino di Casale Battista, alle Querce di Torrecchia o nell’azienda Vinicola Le Rose. Questa terza edizione si arricchisce inoltre del contributo della Condotta di Slow Food Velletri-Genzano, del G.A.V. Gruppo Archeologico Veliterno, della Storica Officina di Rita Menghini. Una new entry nell’itinerario l’azienda ILM Lighting di Federico Ognibene: quando la tecnologia profuma di ulivi ed erbe aromatiche.

Sempre presente il Museo Diocesano che, come è noto, ha per primo aperto le porte all’Ecomuseo della terra amena ospitandone il Centro di interpretazione. Tra passeggiate e degustazioni a km.0, si intrecciano così storie di streghe, vicende familiari, coccinelle e mandorli in fiore, si scopre come avviare un progetto di recupero di un giardino abbandonato, cosa è un’isola bio-rigeneratrice, come si fa un sapone all’olio di oliva, come si conservava il vino e perché si mettevano rose davanti ai filari.

I bambini sono come sempre i benvenuti con attività pensate apposta per loro. Sono previste degustazioni di vino, birra, olio, pane, confetture artigianali, frutta e verdura di stagione a cura dei produttori.