Anastacia al Teatro Brancaccio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

L’icona pop Anastacia, con il suo “I’m Outta Lockdown - The 22nd Anniversary” European Tour, farà tappa a Roma, al Teatro Brancaccio, giovedi 22 settembre 2022.

Con mega hits multiplatino come “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone” Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo. Questo tour di Anastacia è il suo primo da quello a supporto dell’album “Evolution” del 2018. A Ottobre 2021 Anastacia ha partecipato e vinto a “The Masked Singer Australia”. Ad oggi Anastacia ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

I biglietti del concerto, unico a Roma, sono in vendita su Ticketone.it e prevendite abituali