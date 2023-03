Anahi Mariotti in "Quando viene la sera"

Martedì 28 marzo 2023 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 inaugura, negli spazi del museo-ex dormitorio della Fondazione S. Francesca Romana a Trastevere, il progetto performativo-installativo Quando viene la sera di Anahi Mariotti, a cura di Roberta Melasecca.



Quando viene la sera, promosso dal Festival del Tempo per Spiritualia 2023, con il supporto della Farmacia Longo, EasyFarma e Maya Moon, è un progetto che ha avuto inizio nel mese di febbraio 2023, interagendo proprio con gli anziani dell’ospitale della Fondazione - e con i volontari che se ne prendono cura -, spaziando poi nell'ambiente circostante, il rione di Trastevere e il fiume, e registrando contemporaneamente, nel corso di un tempo di 24 ore tramite un holter cardiaco, le prestazioni del cuore. A sovrapporsi al ritmo del tempo c’è sempre il ritmo del nostro cuore, il ritmo del pulsare delle vene, della respirazione. Il tempo, le ore che passano, 24h. Il cuore, il battito cardiaco, le pulsazioni. Quanto incide ciò che accade fuori da noi sul nostro corpo? Può una conversazione, una situazione, un pensiero, variare il nostro ritmo interiore? Può un elettrocardiogramma essere letto come uno spartito?



Dell'esperienza, vissuta in chiave emozionale e performativa, l'artista lascerà una traccia tangibile e irripetibile, rielaborando foto, disegni, oggetti, frammenti audio, tracciati cardiaci, che saranno esposti il 28 marzo nell’ex dormitorio come fossero momenti di una giornata ricordati prima di andare a dormire. Il pubblico potrà così entrare in contatto con una parte intima del corpo dell’artista e con un mondo di stimoli sensoriali e affettivi. Il luogo espositivo è stato scelto proprio per la sua specificità, in quanto in esso coesistono momenti di una passata intimità con teche di vetro e registri antichi: l’intimo si svela e induce l’osservatore ad entrare in relazione con ciò che ha visto, sentito, odorato, perfino con il ritmo dell’organo più intimo e incontrollabile: il cuore.