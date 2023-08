Ana Popovic in concerto al CrossRoads Live Club

Per la prima volta in concerto a Roma la splendida e talentuosa blueswoman Ana Popovic. Per lei l’appuntamento è al CrossRoads Live Club il prossimo Venerdì 10 Novembre che sarà all’insegna del grande blues e rock internazionale. Con lei una grande band al completo con una sezione fiati d’eccezione.



La cantante e chitarrista serba, è una delle principali esponenti del blues al femminile mondiale: dopo un tour mondiale a supporto del suo ultimo lavoro “Like It On Top”, l’artista è pronta a presentare il nuovo album intitolato “Power” uscito il 5 Maggio 2023 . Un disco importante per la Popovic che ha combattuto una personale battaglia contro il cancro negli ultimi due anni, ma ha avuto la forza di superarlo, scrivere nuove canzoni, e tornare più forte di prima.



Con 12 album pubblicati, collaborazioni con Joe Bonamassa, Robben Ford, Lucky Peterson e moltissimi altri, la cantante e chitarrista Ana Popovic è considerata una delle migliori chitarriste blues al mondo. È stata nominata per 5 volte ai Blue Music Awards, ed è apparsa sulle copertine di Vintage Guitar e Guitar Player, inoltre è stata l’unica chitarrista femminile a far parte di “All-star” Experience Hendrix nel 2014 e nel 2017. Bruce Springsteen l’ha definita “una indiavolata chitarrista”. Ana suona Fender Strats, Gibson Les Paul, D’Angelico jazz guitar e le chitarra classica e si conferma una delle più grandi performer internazionali.



Suo padre la introdusse per primo al mondo del blues, per mezzo della sua grande collezione di dischi e delle session realizzate nella sua stessa casa. Popovi? si appassionò alla chitarra e fondò la sua prima band a 19 anni. Nello spazio di un solo anno ebbe modo di suonare fuori dalla Jugoslavia e di fare da gruppo spalla del famoso cantante statunitense Junior Wells. Dal 1998, con la sua band, tiene 100 show all'anno ed appare regolarmente sulla televisione iugoslava. Il suo primo album, Hometown, dà un saggio della sua bravura come cantante e chitarrista.



Nel 1999, Popovi? va nei Paesi Bassi per migliorare la sua abilità con la chitarra jazz. Diviene rapidamente un'icona della scena blues olandese ed ha successo anche nella vicina Germania. Con Comfort to the Soul (2003), Popovi? passa a un successivo stadio della sua carriera cambiando il modo di amalgamare blues, rock, soul e jazz.



I biglietti per lo spettacolo di venerdì 10 novembre sono disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket, sia online che presso tutti i punti vendita autorizzati con prezzi a partire da 25€+dp.