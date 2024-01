Sabato 3 febbraio 2024 alle ore 17:30 si inaugura presso gli spazi di Bianco Contemporaneo la mostra "Amore e guerra" di Fabio Magnasciutti, illustratore e vignettista già noto al pubblico appassionato della materia.

Numerosi i libri illustrati per gli editori Giunti, Curci, Lapis, Barta e altri, e le collaborazioni con giornali e riviste come Repubblica, il Fatto Quotidiano, Linus e Left. Le sue illustrazioni romantiche, colte, struggenti, oltre che satiriche ed ironiche si trovano presso librerie, musei e spazi dedicati alla cultura.

La mostra intende affrontare un tema molto diffuso in questo momento storico: “la guerra”, aggiungendo però un altro argomento un po’ in disuso ma sempre efficace: “l’amore”; citando così il film del 1975 di Woody Allen in onore all’ironia e alla delicatezza sempre presenti nelle opere di Magnasciutti.

Il garbo nelle illustrazioni di Fabio Magnasciutti emoziona e spinge a riflettere sul potere della gentilezza. Qualità di chi usa discrezione e tatto cercando di non offendere e di non essere inopportuno.

Saranno esposte 63 opere uniche, acrilico su stampa di due dimensioni (40x40 e 30x30) su carta artistica naturale con passepartout, firmate dall’artista.

Come è ormai consuetudine della galleria Bianco Contemporaneo, verrà realizzato un catalogo/cartella d’artista con le opere presenti in mostra, in tiratura limitata di 50 copie.