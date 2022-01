“Amore che brilla" l'asta benefica di San Valentino

Gioielli e preziosi rari all’asta. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 febbraio alle ore 16 presso Piazza del Monte di Pietà, a Roma, dove si terrà l’Asta Speciale di San Valentino “Amore che brilla” organizzata da Affide, uno dei più grandi operatori in Italia nel settore Aste preziosi.

Verranno battuti all’asta 153 preziosi - alcuni di questi sono delle vere e proprie rarità, per un valore di base complessivo pari a oltre 100.000 euro. Tra gli oggetti più pregiati della collezione, un anello in oro bianco con diamanti, base d’asta di 15.000 euro, e un anello in oro bianco, con rubino centrale affiancato da diamanti, a partire da 10.000 euro. Ma anche una parure in oro e diamanti (base d’asta €550) e un paio di orecchini con diamanti (a partire da €500).

“L’asta speciale di San Valentino rappresenta un’occasione unica per i collezionisti e per chi è in cerca di un regalo di rara bellezza. In un momento storico in cui si sta sempre più affermando un principio di economia circolare, acquistare un bene in asta diventa un gesto etico e di profonda consapevolezza. Non vediamo l’ora di accogliere nella nostra storica sede di Roma gli appassionati del settore e tutti coloro che sono alla ricerca di un pensiero speciale per coronare questo giorno d’amore”, ha dichiarato Andreas Wedenig, Direttore Generale di Affide. “Quest’asta segna inoltre l’inizio di un ciclo di appuntamenti tematici che per tutto il 2022 presenteranno pezzi unici ed esclusivi.”

Foto di Copertina da Facebook @affide.it