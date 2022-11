"America Trio", viaggio nella musica latino americana

La nuova stagione concertistica del Museo del Saxofono parte, sabato 19 novembre, con il Trio America, un progetto musicale estremamente originale nato dall’amore di tre musicisti sudamericani per la propria terra di origine, un viaggio attraverso le proprie radici musicali ricche di cultura e diversità.

Nel repertorio del trio musica cubana e latinoamericana come il Danzon, il ballo nazionale di Cuba, il Cha Cha Cha, ma anche tango e musica campesina ed ancora Son cubano, Boleros, e Cumbia. Brani e ritmi suadenti e coinvolgenti riproposti con un approccio fresco e contaminati dal soul, smooth jazz e latin.

Dai samba delle spiagge brasiliane fino ai romantici boleros del Messico, passando per i ritmi ancestrali della Cordigliera delle Ande, il tutto in chiave smouth jazz e latin. Il concerto, in programma alle ore 21:00, è un autentico e travolgente viaggio nella musica latino americana che vede protagonista il connubio tra una voce romantica e suadente e i timbri affascinanti e nostalgici del saxofono e del clarinetto.

Per chi lo gradisse, prima del concerto è prevista un'apericena, a partire dalle ore 20,00, al costo di € 15,00.