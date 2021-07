Ambra Angiolini presenta il suo primo romanzo "Infame" a Cinevillage Talenti

Prezzo non disponibile

Nuova settimana a CineVillage Parco Talenti con importanti presenze arricchiranno la programmazione del CineVillage Parco Talenti.

Mercoledì 21 luglio alle 20.30, nell'ambito della rassegna Cineasti di Parole, in programma l'incontro con Ambra Angiolini che presenterà il suo primo romanzo "Infame", un racconto autobiografico che racconta la sua lunga battaglia contro il disturbo alimentare della bulimia e come quel vuoto incolmabile sia stato riempito solo dall'amore per i suoi figli.

A seguire verrà proiettato il film "7 Minuti" per la regia di Michele Placido. Ispirato a una storia vera, il film affronta il tema dell'erosione dei diritti dei lavoratori, delle donne, di tutti coloro che non possono permettersi di abbassare la guardia, anche solo per sette minuti. Nel cast, insieme alla Angiolini, Cristina Capotondi, Fiorella Mannoia, Maria Mazionale e Violante Placido.

