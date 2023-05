Festival della Amatriciana e Carbonara: un evento da non perdere con piatti classici e rivisitazioni originali

Prezzo non disponibile

Amatriciana o Carbonara? Quale di questi primi piatti romani preferite? Per dipanare ogni dubbio prendete parte all’Amatriciana & Carbonara Festival che si terrà al terzo piano di Eataly Roma dal 12 al 14 maggio e dal 19 al 21 maggio.

Da Ercoli 1928 assaggerete i gustosi Maccheroncini freschi all'amatriciana e le Mezze maniche rigate fresche alla carbonara; Flavio Al Velavevodetto realizzerà gli intramontabili Rigatoni alla carbonara; Pastificio Secondi vi stupirà con i Ravioli ripieni di ricotta con salsa all’amatriciana e pecorino alle vinacce e con i Ravioli ripieni di cacio e ovo con guanciale croccante. Decisamente accattivante anche la Mattonella di lasagna fritta all’amatriciana.



La carbonara e l’amatriciana si possono declinare in gustosissime varianti anche senza glutine.

Un esempio? Polpetta Gluten Free farà gli Spaghettoni freschi all’amatriciana con guanciale, polpettine di pancetta e pecorino e la Polpetta di pollo alla carbonara con tuorlo d’uovo, guanciale, pecorino e pepe.

E che dire del Burger carbonara e della Polpette di manzo all'amatriciana che preparerà Sant’Alberto?

Per non parlare poi delle invitanti Frittatine di pasta all’amatriciana e carbonara che farà Renato Ruggiero! Lasciate uno spazio anche per i Maritozzi all’amatriciana e alla carbonara di Bottega Ioli & Matteucci. Da bere le birre artigianali di Oxiana e le proposte beverage del Bar di Eataly.



Da non perdere i corsi sulla cucina romana di Eataly Roma e gli showcooking di due famosi ospiti che saranno presenti al Tavolo dei 10 Fortunati.

Domenica 14 maggio, alle ore 19, vi aspetta Luca Pappagallo con una delle sue imperdibili ricette e a seguire la presentazione e il firmacopie del libro “Tutti i sapori di casa Pappagallo”. Venerdì 19 maggio, alle ore 19, non mancate allo showcooking della food influencer Stella Menna “Una Stella in Cucina”.

