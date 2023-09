Amatrice a cavallo 2023

Dopo il successo degli anni passati, venerdì 8 torna la manifestazione Amatrice a cavallo, giunta alla sua terza edizione. Un fine settimana interamente dedicato al cavallo che quest'anno si preannuncia ricco di sorprese, spettacoli e ospiti di livello internazionale. La terza edizione della fiera mercato si svolgerà a Torrita di Amatrice (RI) dall'8 al 10 settembre e vedrà la presenza di circa 600 cavalli e oltre 100 muli, con i proprietari delle scuderie provenienti da tutta Italia.

La manifestazione partirà la mattina di venerdì con l'arrivo dei cavalli in fiera, l'apertura degli stand e la sfilata dei carri e delle carrozze. Seguirà una panoramica delle diverse razze dei cavalli, con una sezione specifica dedicata al cavallo da Tiro Pesante Rapido, da sempre compagno dell'uomo e suo fidato collaboratore nel lavoro dei campi. Saranno eseguite valutazioni ufficiali di libro genealogico CAI-TPR e ANACAI-TPR che riguarderanno la genealogia e la morfologia degli esemplari presenti. Numerose saranno le dimostrazioni e le gimkane con i bambini, i giri di carrozze e butteri della Maremma e gli spettacoli equestri di ogni genere con la partecipazione straordinaria di Alex Giona e il suo show. La sera poi ci sarà la possibilità di cenare in fiera - grazie al catering del Ristorante Roma di Amatrice - accompagnati da musica e animazione per grandi e piccini.

Saranno valorizzati aspetti del patrimonio immateriale del territorio laziale come la tradizione della “carbonera” che ripropone, come un tempo, i taglialegna che trasportano la legna da carbone su muli e cavalli e l'antica pratica della preparazione del carbone sul posto. Saranno inoltre rievocate consuetudini del passato come la "marchiatura" e la "ferratura" dei cavalli.

Per l'occasione sono previsti spettacoli di vario genere con esibizioni di canto a braccio e saltarello amatriciano accompagnati da organetto, ciaramelle e tamburelle. Non mancherà la possibilità di fare voli introduttivi in elicottero sulla zona, sabato 9 e domenica 10 direttamente in fiera, solo previa prenotazione sul posto.

È prevista la partecipazione dell'Associazione Nazionale Cavallo Equestre (CAI-TPR e ANACAI-TPR). Sarà infine presente anche quest'anno la mostra mercato dei prodotti tipici locali, dedicata al patrimonio agroalimentare della zona.

L'evento ha il patrocinio dell'ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio e del Comune di Amatrice, con la collaborazione dell'ANACAITPR (Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido).

L'ingresso è libero e gratuito. Maggiori informazioni sul sito ufficiale: www.amatriceacavallo.it