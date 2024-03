Alvin Curran "Endangered Species" al Macro

Sabato 9 marzo, alle 19,? Alvin Curran?(Providence, Rhode Island, 1938), musicista e compositore protagonista della mostra Hear?Alvin Here?(20 settembre 2023 – 17 marzo 2024) eseguirà?Endangered?Species, una performance?live-electronic suonata con un pianoforte Disklavier?nella galleria vetrata del MACRO.

? Endangered Species?è un progetto solista in continuo divenire: iniziato nel 1988 con il titolo di?Electric Rags, nel tempo si è evoluto rispondendo ai luoghi e ai contesti nei quali viene di volta in volta eseguito, oltre che alle possibilità espressive offerte progressivamente dalle nuove tecnologie musicali. Attingendo da uno sconfinato repertorio di?circa 3000 file audio registrati nell’arco di oltre sessant’anni, poi processati da un campionatore midi e suonati con un pianoforte a coda, Curran genera una performance musicale spontanea e sempre nuova: «un atto magico in cui il mondo intero diventa udibile direttamente dalla punta delle mie dita», afferma il compositore.

"Quelle di?Endangered?Species?sono?storie sonore?raccontate in un linguaggio che ho inventato pensando a persone, luoghi, canzoni, cose, eventi, macchine, musiche, animali, stanze, cieli, arie e sogni…,?a volte senza pensare a nulla.?Ogni performance è una nuova storia raccontata?in tempo reale,?con?gli stessi suoni essenziali, lanciati come un artista che dipinge?ad affresco, configurati di volta in volta e in ogni momento con la durata imprevedibile della propria energia creativa".??