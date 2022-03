All’Altrove Teatro Studio in scena "Il figlio riuscito"

Il 26 e il 27 marzo all’Altrove Teatro Studio appuntamento con "Il figlio riuscito" spettacolo scritto e interpretato da Paolo Cioni.

“Il figlio riuscito” è il racconto dolce e un po’ spietato di un figlio qualsiasi che, nella morte del padre, vive la sua catarsi familiare, e forse esistenziale. In scena scorrono, attraverso le parole e il corpo del protagonista, gli episodi più significativi di una vita comune, e comunemente vissuta in balìa: di una madre e un fratello che lo includono nel loro psichiatrico “delirio a due”; della compagna che vive pazientemente con lui tutto l’esasperato crogiuolo di accadimenti e disavventure; di una malattia dal nome spigoloso ed evocativo di sventura, l’Alzheimer, che piano piano si porta via ogni punto di riferimento.

“È difficile fare le note di regia di uno spettacolo in fieri come questo: da anni questo testo matura all’ombra della realtà che lo ha ispirato, la sua materia infatti è vivissima perché vissuta in prima persona dall’attore annota Paolo Cioni La possibilità che ci dà il teatro in questo caso è più che mai quella di trasfigura”re la realtà, mostrando tutta la sua portata di surreale e inconsapevolmente grottesco, che troppo spesso ci sfugge, presi come siamo a condurre le nostre vite verso un qualche agognato successo. Ma non siamo di fronte a uno sterile sfogo autobiografico; piuttosto è un esperimento alchemico di trasformazione del vissuto in racconto e redenzione.”