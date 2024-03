Altro Teatro, il progetto teatrale all'Abraxa

Dal 5 al 26 marzo Abraxa Teatro presenta il progetto originale, “Altro Teatro. Dall’Odin Teatret a Franca Rame, dalla Fondazione Barba Varley alla Fondazione Fo Rame, ai gruppi emergenti”, ideato dal suo direttore artistico, Emilio Genazzini. Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.



Abraxa, grazie alle sue esperienze maturate nel campo nazionale e internazionale, ha scelto l’intervento artistico e culturale a due fondazioni i cui protagonisti hanno fatto parte di dovere della storia del teatro della seconda metà del Novecento, arrivando a influenzare e a coinvolgere il mondo del teatro e della cultura fino ai giorni nostri.



In relazione alla Fondazione Barba Varley, parteciperanno al progetto sia Eugenio Barba, uno degli ultimi grandi maestri del teatro, che Julia Varley, sua attrice storica, entrambi protagonisti della celebre compagnia Odin Teatret di Danimarca, che quest’anno festeggia i 60 anni di vita artistica.

Riguardo alla Fondazione Fo Rame, per rappresentare Dario Fo, premio Nobel nel teatro nel 1997, e Franca Rame, artista sostenitrice di tematiche relative al ruolo della donna e alle diversità diffuse nella nostra società, sarà presente Jacopo Fo, il figlio, che ne ha raccolto l’eredità tramite le attività della fondazione.



Il programma si articola in 12 giornate di iniziative nel mese di marzo 2024. Iniziando il 5 marzo a Centrale Preneste alle 18.00 con la presentazione del libro di Eugenio Barba “Le mie vite nel Terzo teatro. Differenza, mestiere, rivolta” in collaborazione con il docente Raimondo Guarino, e alle 21.00 la dimostrazione spettacolo “Il fratello morto” di Julia Varley, Odin Teatret e Fondazione Barba Varley.

Il 6 marzo sempre a Centrale Preneste verrà presentato “L’attore totale” uno spettacolo di teatro-danza balinese con I Wayan Bawa, uno dei maestri più apprezzati a Bali tanto da divenire un insegnante dell’ISTA, International School of Theatre Anthropology, diretta da Eugenio Barba.



Il 13 e 14 marzo poi sono previste tre repliche di uno spettacolo divertente per ogni età “I Tryllende Violinisti”, a cura di Antonia Cezara Cioaza e Jakob Nielsen dell’Odin Teatret. Regia di Sergio Bini in arte Bustric. Lo stesso Bustric, indiscusso protagonista del teatro comico e dell’assurdo, geniale attore, mago, mimo, illusionista il 26 marzo a Centrale Preneste presenterà “Il circo delle pulci”.

Il 24 marzo al Teatro Marconi, nel giorno del compleanno di Dario Fo verrà presentato lo spettacolo “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”, di e con Jacopo Fo, regia di Felice Cappa. Il pomeriggio in programma la conferenza/presentazione a cura della nipote degli autori, Mattea Fo, del libro di Franca Rame, “Una Vita all’Improvvisa”, che ha contribuito nel 2023 a celebrare il decennale della morte dell’attrice.



Questi due libri non sono mai stati presentati a Roma, e soprattutto sono di recentissima pubblicazione; quindi, rappresentano una vera occasione per Roma Capitale proporre la conoscenza di queste due vivide testimonianze per il teatro e per la cultura.



Il progetto non si ferma solamente a grandi maestri e interpreti di rilievo, ma vuole coinvolgere anche tre gruppi emergenti nel campo dell’associazionismo teatrale romano. Il Teatro Ygramul, il Teatro Roget e Opificio 03 – Cantiere teatrale sono tra i gruppi teatrali più interessanti perché affrontano tematiche sempre contemporanee con gli strumenti di una seria ricerca teatrale.



L’ultima sezione che completa il progetto in questione sono gli interventi a cura di Francesca Tranfo di Abraxa Teatro, presso quattro biblioteche del Comune di Roma, due per ogni Municipio coinvolto, il V e il IX. Verranno proposte letture, che saranno scelte per affrontare e raccontare con linguaggi diversi l’inclusione sociale, la fragilità, diversità culturali e focus sulle periferie.



Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito ed è gradita la prenotazione

Info: 0665744441-3404954566 – www.abraxa.it - abraxateatro@abraxa.it

Abraxa Teatro Facebook – Instagram abraxa_teatro



Centrale Preneste, via Alberto da Giussano, 58;

Biblioteca Laurentina piazzale Elsa Morante

Biblioteca Pier Paolo Pasolini Viale Caduti per la Resistenza, 410

Teatro Marconi Viale Guglielmo Marconi, 698E



Biblioteca “Gianni Rodari” via Francesco Tovaglieri, 237