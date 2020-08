Altipiani di Arcinazzo: visita guidata alla villa di traiano con degustazione di prodotti a km zero

Appuntamento agli Altipiani di Arcinazzo per scoprire i segreti della Villa di Traiano: la struttura, la storia e gli aneddoti di una residenza imperiale placidamente nascosta in uno dei più suggestivi scenari naturalistici del Lazio. E per concludere, l'occasione unica di partecipare a un banchetto a KM zero proprio nel triclinio imperiale!

Quando: sabato 22 agosto e sabato 19 settembre

Ore: 17:00

Costo: 20€ a persona esclusi i biglietti di ingresso all'area archeologica (3€ intero; 2€ ridotto)

La quota comprende la visita guidata e la degustazione di formaggi, dolci e vino a Km zero.

Prenotazione obbligatoria per mail o tel info@ethea.org - 3421938078