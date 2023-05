Alternative e electronic dj set al Monk

Prodotto da Indiepanchine e Chip Shot, partnership Radio Kaos Italy, l’evento si svolgerà giovedì 18 maggio 2023 presso il Monk Club, situato tra i due quartieri Casalbertone/Portonaccio, luogo dedito ad una continua fruizione consapevole di tutte le arti performative.



Dopo il successo delle prime due serate torna Chip Shot, terzo appuntamento al Monk Club, in una veste completamente nuova ma sempre decisa a far scatenare il pubblico. Infatti subito dopo il live del cantautore romano Peter White, il palco più famoso di Portonaccio ospiterà il djset firmato Chip Shot, un after show inedito nella scena underground romana.



Un nuovo format pronto a conquistare gli amanti delle sonorità alternative ed elettroniche del panorama internazionale. Djset versatile che propone, attraverso una selezione ibrida delle varie scene underground, sound provenienti sia dalla Scuola Indie di New York fino alle influenze Grime Dnb UK. Il magnetismo di track list sperimentali immerse nell’ambient alternative del Monk Club, questo è ciò che intende trasmettere al pubblico Chip Shot vol.III.



Dj ospite di questo primo appuntamento sarà Alessandro Bi, nato all’Alberone e ammiratore di tutto ciò che viene dall’oltremanica. Intende conquistare il pubblico con il suo set tutto da scoprire, propone un viaggio musicale fra sonorità britpop, acidtechno e molte altre ancora. Chip Shot ti aspetta con il suo after show inedito, deciso nel far immergere il pubblico all’interno di una scena musicale internazionale ancora inedita a molti.